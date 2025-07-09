«Научился? Поделись». Образовательный проект сделал лидеров НКО менторами

Завершился второй этап образовательного проекта для лидеров некоммерческих организаций «Формула успеха», который благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» и редакция «Аргументов и фактов» проводят при поддержке Фонда президентских грантов. Как и на первом этапе, прошедшем в 2024 году, его участниками стали 100 руководителей НКО из разных регионов страны. Но если тогда видеолекции для них записали ведущие журналисты «АиФ» и их коллеги, то теперь лекторами стали те, кто прошёл обучение год назад и показал лучшие результаты. То есть к блоку лекций профессионалов в области СМИ и коммуникаций на сайте проекта добавился новый блок, имеющий название «Научился? Поделись!». Все 25 лекций второго этапа останутся доступными, и прослушать их сможет любой желающий.
Речь идёт о технологиях и инструментарии, которые помогают НКО устанавливать коммуникации с общественными институтами и средствами массовой информации, чтобы доносить информацию о своей деятельности до широкого круга людей. Пройдя лекционный курс, все участники выполнили по пять заданий практикума, в том числе записали подкасты.На заключительный PR-саммит «Формула успеха 2.0» в усадьбе «Аргументов и фактов» на Мясницкой улице в Москве собрались и лекторы, и участники. Главный зал был полон, а кто не смог приехать, подключились онлайн.
Он отметил, что у «АиФ» в последние годы сложились тесные отношения с некоммерческим сектором. Более трех тысяч материалов опубликовано на разных площадках издательского дома — в еженедельнике «АиФ» и других печатных изданиях, а также на сайте, в социальных сетях.
Укрепление доверияРуководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов (ФПГ) Алина Дунаева сделала акцент на доверии как ключевом слове в деятельности НКО. И рассказала, что за восемь лет работы фонда 22 тысячи проектов НКО получили его поддержку. Это дало возможность реализовать 56 тысяч социально значимых проектов по всей России. Их совокупный бюджет составил 177 млрд рублей, причём 86 млрд — это средства, выделенные ФПГ, а 91 млрд — поддержка региональных бюджетов, а также деньги, привлечённые самими некоммерческими организациями.
По словам модератора встречи, бренд-директора ИД «Аргументы и факты» Елены Муллануровой, лидеры НКО зачастую становятся мотиваторами позитивных социальных изменений, происходящих маленькими шагами в нашем обществе. И именно медиа помогают им в этом.
Тему доверия продолжила директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова:
56% взрослых россиян, по данным мониторинга центра, декларируют своё доверие НКО хотя бы одного вида. 27% говорят, что участвуют в деятельности НКО и гражданских инициативах. А 80 % полагают, что НКО и гражданские инициативы должны участвовать в решении социальных проблем в сфере образования, здравоохранения, культуры — наряду с государственными учреждениями.
От менторов второго этапа проекта на пленарке выступила Анна Кузьминых, руководитель по информационному сопровождению фонда «Белый ирис», который восстанавливает заброшенные храмы.
Сообщество лидеров заключительной части пленарного заседания саммита состоялось награждение участников проекта «Формула успеха. Научился? Поделись!» — победителей творческого конкурса работ, подготовленных ими в ходе практикума. Дипломы получили все 50 финалистов, многие из которых присутствовали в зале. А победителями стали Татьяна Сачко, директор челябинского регионального благотворительного общественного движения «Искорка Фонд»; Айрат Сайфуллин, директор АНО «Дом занимательных наук «Интеллектус» башкирского села Нагаево, и Алексей Сухов, гендиректор АНО Центр социальных услуг, поддержки благотворительности и творческих инициатив «Мир да лад» из Санкт-Петербурга.
А Айрат Сайфуллин поведал, что соцсети завёл 12 лет назад:
Программу PR-саммита продолжили мастер-класс основательницы Института публичных выступлений и конфликтологии Ирины Баржак, паблик-ток с опыт-сессией «Научился? Поделись!» с участием наставников и участников проекта, мастер-класс руководителя службы продвижения МТРК «МИР» Сергея Гревцева, менторская гостиная с экспертом в области GR, стратегических партнёрств, бизнес-тренером, медиатором Алиной Яшиной, мастер-класс руководителя направления КСО АО «Национальная медиа группа» Марии Залуниной, семинар с менеджером по коммуникациям платформы VK Добро Викторией Гнип, мотивирующая встреча с актрисой Любовью Зайцевой, семинар с руководителем направления стратегических партнерств соцсети «Одноклассники» Андреем Березкиным.
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