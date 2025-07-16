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Происшествия

Натурализованный иностранец, работавший курьером мошенников, пойдёт под суд в Рязани 

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Следственным отделом ОМВД России по Московскому району города Рязани завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, совершённого группой лиц по предварительному сговору. Обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Фигурантом дела является 19-летний уроженец одной из стран Закавказья, впоследствии получивший российское гражданство и обучавшийся в одном из колледжей Москвы.

По данным следствия, в апреле 2025 года молодой человек через интернет-мессенджер нашёл «лёгкий заработок» — работу курьером на мошенников, действующих через дистанционные колл-центры. Его задачей было забирать деньги у обманутых граждан и переводить их на счета кураторов, оставляя себе небольшой процент от суммы.

Жертвой преступной схемы стал 83-летний житель Рязани. Мошенники реализовали в отношении него многоступенчатый сценарий обмана.

Сначала пенсионеру позвонили якобы от домофонной службы и попросили назвать номер СНИЛС и код из СМС.

Затем с ним связался «юрист» военной прокуратуры, заявив, что с его счетов незаконно переводятся средства — якобы террористу.

В разговор включился «сотрудник налоговой службы», который потребовал немедленно задекларировать все сбережения и передать их курьеру — «инкассатору Росфинмониторинга».

Пожилого человека убедили, что его деньги будут помещены в «безопасную банковскую ячейку» с последующим возвратом после проверки.

19 мая 2025 года пенсионер, находясь в состоянии растерянности, передал прибывшему по адресу «инкассатору» конверт, в котором находились: 100 000 рублей, 15 916 долларов США.

Курьер перевёл деньги на подконтрольные счета и криптокошельки мошенников, оставив себе 70 000 рублей в качестве «вознаграждения».

Оперативники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области и ОМВД по Московскому району быстро установили личность и маршрут перемещений подозреваемого. Он был задержан в аэропорту Москвы при попытке вылететь в Оренбург, где, по оперативным данным, планировал забрать сбережения новой жертвы.

По ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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