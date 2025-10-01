Натурализованная иностранка фиктивно прописала в Рязани шестерых мигрантов 

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней женщины, подозреваемой в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемая — уроженка Среднеазиатского региона, получившая гражданство Российской Федерации.

В ходе проверки, проведённой участковым совместно с миграционным подразделением, было установлено, что женщина за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире в Октябрьском городке шестерых граждан страны Средней Азии в возрасте от 32 до 62 лет.

Следствие полагает, что мигранты прописались в этом жилье формально для легализации своего статуса на территории России.

Подозреваемая созналась в содеянном. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина»), санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Все иностранные граждане, фигурирующие в деле, будут привлечены к административной ответственности.