Вторник, 26 августа, 2025
11.2 C
Рязань
Новости России

Наталья Наговицина находится рядом с телом погибшего 10 лет назад альпиниста Ишутина

Алексей Самохин
Наталья Наговицина, @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский альпинист Михаил Ишутин погиб 10 лет назад почти в том же месте, где сейчас находится Наталья Наговицина. Это крайне опасный участок спуска с пика Победы в Киргизии, сообщил РИА Новости член правления Федерации альпинистов России (ФАР) Александр Яковенко.

Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой вершины Тянь-Шаня, на высоте около 7200 метров. Её пытались спасти другие альпинисты, но из-за тяжёлых погодных условий это оказалось невозможным. Один из участников спасательной группы погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на большой высоте с повреждённой палаткой, спальным мешком, а также небольшим запасом еды и воды.

«Михаил Ишутин погиб рядом с тем местом, где случилась трагедия с Натальей Наговициной. Он тоже спускался с вершины», — рассказал Яковенко.

По его словам, у альпиниста мог оторваться тромб, точная причина смерти Михаила неизвестна.

В воскресенье руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил, что спасатели прекратили поиски Наговициной.

Комментарий Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об обращении сына альпинистки Натальи Наговициной в российское внешнеполитическое ведомство, заявила РИА Новости, что посольство РФ в Киргизии и МИД с самого начала предпринимали все возможные меры для активизации усилий по её спасению.

«Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня получения информации делали всё возможное для активизации усилий по спасению Натальи Наговициной. Дипломаты, в том числе, находились в контакте с её родственниками», — подчеркнула Захарова.

В своих социальных сетях Михаил Наговицин попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговициной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Последние новости

Культура и события

Мастер-классы от ведущих ресторанов города пройдут на гастрофестивале «Рязань-930»

Всех гостей мероприятия будут ждать мастер-классы от ведущих ресторанов Рязани, дегустация 100-метрового пирога от АО «Детское питание», приготовление каши-катанки с белыми грибами.
Новости мира

Трамп заявил о готовности ввести санкции и против Украины 

США могут ввести санкции не только против России, но и против Украины, если не будет прогресса в мирных переговорах, заявил Дональд Трамп.
Культура и события

VIII Международный форум древних городов «Память. Традиции. Будущее» пройдет в Рязани

В течение двух дней гости смогут посетить ремесленные и интерактивные площадки, мастер-классы, зону детской анимации, спортивные активности, маркет локальных брендов и гастрономическое пространство.
Происшествия

Несанкционированная свалка образовалась вблизи мест захоронения ветеранов ВОВ

Несанкционированная свалка отходов вблизи мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны ликвидирована. Главе администрации округа внесено представление.
Общество

Десять тысяч первоклассников отправятся в школы Рязанской области в новом учебном году

С 1 сентября в Рязанской области начнут работу 288 школ, учиться будут более 118 тысяч школьников, в их числе свыше 10 тысяч первоклассников.
Происшествия

В больнице скончался водитель большегруза, пострадавший в ДТП в Сараевском районе

21 августа примерно в 19:00 лоб в лоб столкнулись два КамАЗа. Водителей обоих большегрузов 36 и 27 лет госпитализировали.
Общество

Новый водозаборный узел запустят в селе Захарово до конца 2025 года

Объект будет включать в себя новую скважину и водонапорную башню, предусмотрена станция водоподготовки.
Общество

В Рязани отремонтируют входные группы и фасад ЗАГСа на Московском шоссе

На плачевное состояние входа во дворец бракосочетаний рязанцы не раз жаловались в соцсетях. Ситуацию прокомментировал министр имущественных и земельных отношений Рязанской области Михаил Майоров.