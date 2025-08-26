Наталья Наговицина находится рядом с телом погибшего 10 лет назад альпиниста Ишутина

Российский альпинист Михаил Ишутин погиб 10 лет назад почти в том же месте, где сейчас находится Наталья Наговицина. Это крайне опасный участок спуска с пика Победы в Киргизии, сообщил РИА Новости член правления Федерации альпинистов России (ФАР) Александр Яковенко.

Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой вершины Тянь-Шаня, на высоте около 7200 метров. Её пытались спасти другие альпинисты, но из-за тяжёлых погодных условий это оказалось невозможным. Один из участников спасательной группы погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на большой высоте с повреждённой палаткой, спальным мешком, а также небольшим запасом еды и воды.

«Михаил Ишутин погиб рядом с тем местом, где случилась трагедия с Натальей Наговициной. Он тоже спускался с вершины», — рассказал Яковенко.

По его словам, у альпиниста мог оторваться тромб, точная причина смерти Михаила неизвестна.

В воскресенье руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил, что спасатели прекратили поиски Наговициной.

Комментарий Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об обращении сына альпинистки Натальи Наговициной в российское внешнеполитическое ведомство, заявила РИА Новости, что посольство РФ в Киргизии и МИД с самого начала предпринимали все возможные меры для активизации усилий по её спасению.

«Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня получения информации делали всё возможное для активизации усилий по спасению Натальи Наговициной. Дипломаты, в том числе, находились в контакте с её родственниками», — подчеркнула Захарова.

В своих социальных сетях Михаил Наговицин попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.