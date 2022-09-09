Наталья Гришина: В Рязанской области созданы условия для широкого общественного контроля за ходом голосования.

Об этом было заявлено в ходе пресс-сессии в Центре общественного наблюдения (видеонаблюдения) за выборами в Рязанской области, работа которого организована на базе областной универсальной научной библиотеки им. Горького.

В пресс-сессии приняли участие председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков, председатель Общественной палаты Рязанской области, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Гришина, руководитель пула электоральных экспертов Александр Селиванов, руководители региональных общественных организаций, национальных объединений, представители вузов.

Председатель Общественной палаты Рязанской области, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Гришина отметила, что подготовка к выборам Губернатора и органов местного прошла в рамках закона. «Подготовлен корпус наблюдателей, которые работают на 999 избирательных участках. Система контроля действует в режиме реального времени. Происходящее на 170 участках области можно видеть в центре видеонаблюдения, организованном в штабе при библиотеке имени Горького. В области созданы условия для открытого, честного и непредвзятого голосования и широкого общественного контроля за этим процессом», — подчеркнула Наталья Гришина.

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков проинформировал, что первые два дня голосования избирком будет размещать только данные о явке избирателей. Официальная информация о первых результатах выборов будет опубликована только 11 сентября после закрытия всех участков. Отвечая на вопрос участников пресс-сессии о порядке хранения избирательных бюллетеней, Дмитрий Боков подробно описал процедуру опечатывания сейф-пакетов и порядок их хранения до вскрытия в момент начала подсчёта голосов, и подчеркнул: «Закон предусматривает исчерпывающие меры, обеспечивающие сохранность бюллетеней».

По словам руководителя пула электоральных экспертов Александра Селиванова, штаб общественного наблюдения за выборами приступил к работе ещё в начале лета. «Совместно с юридической группой штаба проводилась подготовка и переподготовка наблюдателей. Мы боролись с фейками, которые недоброжелатели вбрасывали в общественное пространство. Но они никоим образом не могут повлиять в волеизъявление жителей области, в том числе и благодаря широкому общественному наблюдению, организованному в регионе», — сказал Александр Селиванов.

Член Общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Барышова поделилась впечатлениями о голосовании на избирательном участке. «Специально проголосовала пораньше, чтобы на пресс-сессии уже иметь информацию о том, как работает рядовая избирательная комиссия в обычной рязанской школе, — сказала Наталья Барышова. — В этом году существенно упростился доступ на участки для людей с ограниченными возможностями. В школе, где раньше два избирательных участка находились на разных этажах, теперь оба — на первом этаже. Легче голосовать и мамам с колясками».

Председатель Рязанского областного отделения Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооружённых Сил Виктор Янаки отметил высокую организацию, а также открытость и демократичность выборов в регионе. «Я уверен, что большая жителей области исполнит гражданский долг и придёт голосовать», — сказал он.

Центр общественного наблюдения за выборами в Рязанской области создан региональной Общественной палатой. В числе его основных задач — информирование представителей СМИ и общественных объединений о ходе общественного наблюдения за выборами. Все дни голосования в Центре регулярно будут организованы пресс-сессии с участием региональных электоральных экспертов, представителей политических партий, руководителей общественных организаций и национальных общественных объединений, координаторов Независимого общественного мониторинга.