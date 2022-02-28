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Понедельник, 28 февраля, 2022

Наталья Гришина поддержала начало спецоперации на Донбассе

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Наталья Гришина поддержала начало спецоперации на Донбассе

7info

Председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина записала видео, в котором выразила поддержку началу спецоперации России на Донбассе. 

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Рязанка отметила, что решение было сложным, но своевременным.

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