Натали в программе «Секрет на миллион» впервые откровенно рассказала о смерти мужа

7 декабря 2024 года в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ певица Натали (Наталья Рудина) впервые откровенно рассказала о личной трагедии — гибели мужа Александра Рудина. 53-летний продюсер, отец троих сыновей, выпал из окна своего дома 27 июля 2023 года.

Боль утраты и путь к смирению

Ведущая программы Лера Кудрявцева задала Натали вопрос, который заставил многих зрителей задуматься: как она справляется с новой ролью вдовы? Певица призналась, что это слово до сих пор звучит для неё как страшный приговор. Она рассказала, что справляться с болью помогает близость семьи — вместе с ней живут её мама и свекровь. «Раны заживают, но остаются шрамы», — отметила она, добавив, что старается находить новые источники опоры.

Два года борьбы с болезнью

Натали рассказала, что трагедия не была неожиданностью. Александр страдал от тяжёлого состояния, которое она назвала «смерть при жизни». Всё началось в период пандемии COVID-19, когда оба супруга заболели. Болезнь оставила у Александра серьёзные последствия: сначала постковидная депрессия, а затем органическая депрессия, связанная с поражением сосудов головного мозга. Это состояние сопровождалось паническими атаками, бессонницей и галлюцинациями.

Певица вспомнила, как пыталась помочь мужу: организовывала семейные поездки, заботилась о нём, следуя советам врачей. Однако состояние Александра ухудшалось. Он начал забывать элементарные вещи, слышать несущиеся откуда-то звуки и видеть ужасающие образы. «Он в здравом уме видел потусторонний мир», — со слезами рассказывала Натали. Сыновья и врачи делали всё возможное, чтобы облегчить его страдания, но болезнь оказалась сильнее.

На протяжении 32 лет совместной жизни супруги были не только партнёрами в браке, но и единомышленниками в работе и воспитании детей. После смерти мужа Натали старается сохранить воспоминания о нём как о сильном и любящем человеке. Она призналась, что каждый день борется с болью, но хочет идти дальше ради детей и своей семьи.

Интервью певицы вызвало слёзы у ведущей и многих зрителей. История Натали — это напоминание о том, как важно говорить о психологических проблемах и поддерживать близких в трудные времена.