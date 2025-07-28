Настоятеля монастыря Шаолинь лишили сана из-за коррупции и связи с женщинами

В Китае настоятель Шаолиньского монастыря Ши Юнсинь, подозреваемый в хищениях и многочисленных доказательствах, лишён. Об этом говорится в заявлении Китайской буддийской ассоциации, сообщает RT.

Как отмечается в публикации, ассоциация одобрила аннулирование свидетельства о посвящении Ши Юнсиня.

Бывшего настоятеля подозревают в хищении средств и имущества монастыря, серьёзных нарушениях буддийских заповедей, неподобающих отношениях с несколькими женщинами, а также в наличии внебрачных детей.

Следствие в отношении Ши Юнсиня продолжается.

Монастырь Шаолинь был известен в последнее время благодаря фильмам о восточных боевых искусствах.