Настоятель рязанского храма покинул должность из-за репостов во «Вконтакте»

Рязанский священник Сергей Титков покинул пост настоятеля Покровского храма в посёлке Турлатово из-за репостов во «Вконтакте» и нарушения богослужебной практики. Соответствующую информацию опубликовал сам священнослужитель в соцсетях.

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Из документов, которые приложены к посту, следует, что Титков делал репосты из антиклирикального сообщества; некоторые из них содержали матерную лексику. Митрополит Михайловский и Рязанский Марк просил Титкова объяснить, зачем тот делал такие репосты.

Кроме того, судя по опубликованным документам, протоиерей допускал отклонения от богослужебной практики, не читал «Молитву о восстановлении мира».

В итоге Сергей Титков оставил должность «по состоянию здоровья».