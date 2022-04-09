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Суббота, 9 апреля, 2022

Настоятель рязанского храма покинул должность из-за репостов во «Вконтакте»

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Настоятель рязанского храма покинул должность из-за репостов во «Вконтакте»

Александр Ильин
Фото: Рязанская епархия

Рязанский священник Сергей Титков покинул пост настоятеля Покровского храма в посёлке Турлатово из-за репостов во «Вконтакте» и нарушения богослужебной практики. Соответствующую информацию опубликовал сам священнослужитель в соцсетях. 

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Из документов, которые приложены к посту, следует, что Титков делал репосты из антиклирикального сообщества; некоторые из них содержали матерную лексику. Митрополит Михайловский и Рязанский Марк просил Титкова объяснить, зачем тот делал такие репосты. 

Кроме того, судя по опубликованным документам, протоиерей допускал отклонения от богослужебной практики, не читал «Молитву о восстановлении мира». 

В итоге Сергей Титков оставил должность «по состоянию здоровья». 

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