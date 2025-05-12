Настоящая судьба: влюбленные из Рязани рассказали, как познакомились 55 лет назад

Их встреча — настоящая судьба. Пара из Рязани отметила 55-ю годовщину свадьбы. Историю любви рассказал «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Осенью 1969 года после службы в армии молодой шофер пошел работать в пекарню на развоз тортов. Там же работала кондитером красавица Валентина. Она сразу заприметила нового мужчину в коллективе и в шутку говорила, что влюбилась. Но так пообщаться так и не удалось, Виктор перешел на другую работу.

Спустя время Виктор приехал за тортом, который заказывал для знакомых. Украшала этот торт и вынесла его Валентина. Симпатия, как оказалось, была взаимной, и адрес она написала прямо на этой коробке.

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В назначенный день, в ожидании первого свидания, Валентина пропустила занятия в вечерней школе, а Виктор так и не приехал до вечера. Оказалось, что его отправили в дальнюю командировку. Уже вечером он все-таки стоял на пороге квартиры. Пригласил Валентину в кино, и так он ей понравился, что она не созналась, что днем уже смотрела этот фильм. Свидания, встречи, знакомства с родителями. Весной Виктор сделал предложение, и 30 апреля 1970 года в Никуличах гуляла веселая многочисленная свадьба.

В свое первое путешествие они поехали на экскурсионном поезде в Ленинград. Помнят эту поездку до сих пор: как катались по ночному городу, смотрели, как разводят мосты и слушали рассказы об истории Ленинграда от таксиста, который очень любил свой город и много знал о нем.

Жили и работали, родились сын Андрей и дочь Елена. Виктор всю жизнь проработал шофером, заслужил звание «Ветеран труда». Валентина работала кондитером, ее торты украшали столы на самых значимых событиях рязанцев. Она вела активную жизнь: была депутатом, побеждала на конкурсах кондитеров. Позже работала мастером производственного обучения в Кооперативном техникуме — передавала свой опыт молодежи. Ее очень любили и уважали студенты. Заслужила звание «Ветеран труда».

Самый лучший подарок Валентина получила на 8 Марта 1984 года. Виктор прямо на работу принес ей ключи от новой квартиры, которую они так долго ждали и, наконец, получили.

Сейчас оба на заслуженном отдыхе. Взрослые дети, трое взрослых внуков. Александр и Данил получили высшее образование и разъехались по стране, младший Егор защищает диплом и строит большие планы.

Сейчас любимое занятие молодоженов — это деревенская жизнь. Соседи ходят, как на экскурсию, смотреть на сад и огород, который с любовью обустраивают Виктор и Валентина. Богатый урожай всегда радует, а наслаждение для глаз — это цветы, которые очень любит Валентина и сажает в большом количестве.