Насмерть сбившему подростков в Шацком районе москвичу дали почти 10 лет колонии

Москвичу, сбившему насмерть подростков летом в Шацком районе, назначили почти 10 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Трагический инцидент произошёл в ночь на 8 августа этого года. Житель Москвы, управляя автомобилем Kia, на 5-м километре автодороги Лесное Конобеево — Завидное – Кермись совершил наезд на двух подростков, которые шли по обочине.

17-летний парень скончался на месте, 16-летняя девушка с травмами разной степени тяжести была доставлена в больницу, где впоследствии умерла.

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Водителя Kia обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершённом лицом, находящимся в состоянии опьянения. По результатам рассмотрения уголовного дела ему назначили наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортным средством на срок 2 года 9 месяцев.

— Кроме того, суд взыскал с осужденного 2 миллиона рублей в счет возмещения морального и материального ущерба, причиненного преступлением, — говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.