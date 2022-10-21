Пятница, 21 октября, 2022
7info7

«Наследница Ванги» предсказала, чем закончится спецоперация на Украине

На главнуюНовости мира

19-летняя ведунья Каеде Убер, которую многие называют «наследницей Ванги», дала своё предсказание того, чем закончится специальная военная операция на Украине.

Как пишет МК в Йошкар-Оле, юная экстрасенс увидела, что в ближайшее время в отношении России прекратится поток санкций. Запад пойдёт на уступки, а из СВО наша страна выйдет победителем.

Не исключает Каеде Убер, что в 2023 году начнётся война в малоразвитых странах.

Напомним, ранее было обнародовано устрашающее предсказание Ванги на декабрь.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/