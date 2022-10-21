«Наследница Ванги» предсказала, чем закончится спецоперация на Украине

19-летняя ведунья Каеде Убер, которую многие называют «наследницей Ванги», дала своё предсказание того, чем закончится специальная военная операция на Украине.

Как пишет МК в Йошкар-Оле, юная экстрасенс увидела, что в ближайшее время в отношении России прекратится поток санкций. Запад пойдёт на уступки, а из СВО наша страна выйдет победителем.

Не исключает Каеде Убер, что в 2023 году начнётся война в малоразвитых странах.

Напомним, ранее было обнародовано устрашающее предсказание Ванги на декабрь.

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