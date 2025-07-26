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Власть и политика

Наследие Сергея Есенина сохраняется и процветает в Константинове благодаря труду сотрудников музея — Павел Малков

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил музей-заповедник Сергея Есенина с 60-летием со дня основания.

«От всей души поздравляю бывших и настоящих сотрудников дома-музея в Константинове! Благодаря их труду сохраняется и процветает наследие Сергея Есенина, – подчеркнул Павел Малков. – Это уникальное место притягивает и собирает огромное количество ценителей творчества нашего великого земляка. Каждый рязанец хоть раз побывал на родине поэта. Для многих это место силы, где отдыхают душой. Удивительные пейзажи, прекрасная атмосфера. Ежегодно здесь бывают более полумиллиона гостей со всей страны».

Губернатор отметил, что продолжается работа по развитию музея. В прошлом году отремонтировали здание Земской школы и Дом священника. Сейчас музей Есенина впервые участвует в нацпроекте «Семья». Модернизируется билетная система. Также создается электронная версия, чтобы людям было удобнее планировать свое время.

Наследие Сергея Есенина сохраняется и процветает в Константинове благодаря труду сотрудников музея — Павел Малков В субботу, 26 июля, в музеи-заповеднике празднуют юбилей со дня его основания.
Наследие Сергея Есенина сохраняется и процветает в Константинове благодаря труду сотрудников музея — Павел Малков В субботу, 26 июля, в музеи-заповеднике празднуют юбилей со дня его основания.
Наследие Сергея Есенина сохраняется и процветает в Константинове благодаря труду сотрудников музея — Павел Малков В субботу, 26 июля, в музеи-заповеднике празднуют юбилей со дня его основания.
Наследие Сергея Есенина сохраняется и процветает в Константинове благодаря труду сотрудников музея — Павел Малков В субботу, 26 июля, в музеи-заповеднике празднуют юбилей со дня его основания.
Наследие Сергея Есенина сохраняется и процветает в Константинове благодаря труду сотрудников музея — Павел Малков В субботу, 26 июля, в музеи-заповеднике празднуют юбилей со дня его основания.
Наследие Сергея Есенина сохраняется и процветает в Константинове благодаря труду сотрудников музея — Павел Малков В субботу, 26 июля, в музеи-заповеднике празднуют юбилей со дня его основания.

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