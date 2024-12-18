Насиловал и снимал на телефон: задержан подозреваемый в педофилии житель Бугульмы

Житель Бугульмы подозревается в совершении действий сексуального характера с применением насилия и распространении материалов с изображениями порнографического характера, на которых изображены несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Татарстан.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками отдела МВД России по Бугульминскому району, был задержан 54-летний мужчина, проживающий в Бугульме. Его подозревают в совершении действий сексуального характера с применением насилия в отношении малолетней, а также в изготовлении и распространении материалов с изображениями порнографического характера, на которых изображены несовершеннолетние.

Предварительно установлено, что подозреваемый, находясь в доме знакомых, совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетней. Преступление было снято на мобильный телефон. Подозреваемый сделал фотографии и видеозаписи порнографического характера, которые затем отправил своим знакомым через мессенджеры. Кроме того, в мобильном телефоне обнаружены сообщения сексуального характера несовершеннолетним.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.

Известно, что мужчина имеет судимость по педофильской статье.

Полиция просят пострадавших от действий подозреваемого обратиться в правоохранительные органы.