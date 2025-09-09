Насильника и убийцу девочки в ДНР два года считали погибшим на СВО

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки в ДНР два года считался пропавшим без вести на СВО, рассказал E1.RU его сокамерник.

По словам собеседника издания, мать 32-летнего Алексея Чумаченко из уральского Алапаевска пыталась доказать это через суд, чтобы его признали погибшим. Однако преступник все это время был жив и здоров.

По словам знакомого, злоумышленник отбывал наказание и за изнасилование, а из колонии ушел на СВО. За день до задержания мужчины сокамернику написал блогер и рассказал о пропаже ребенка, с ней был и Чумаченко.

«Подумал сначала, что это мошенники. Но оказалось, что Алексей живой, живет в какой-то семье», — уточнил он.

Трагедия произошла в Енакиево в ДНР. Школьница пропала без вести пятого сентября. Спустя два дня удалось задержать подозреваемого. Он показал место, где изнасиловал, убил, а затем закопал тело.

По предварительным данным, в прошлом году экс-заключенный самовольно оставил часть и год он прятался у бабушки ребенка.