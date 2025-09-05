Пятница, 5 сентября, 2025
Рязань
Новости России

Насильник спрятал девочку в диване и избежал тюрьмы: в деле нашлись нестыковки

Алексей Самохин
Image by Nino Carè from Pixabay

В Нижнем Новгороде суд признал невменяемым мужчину, который похитил и изнасиловал 10-летнюю девочку, страдающую аутизмом. Родители жертвы не согласны с этим решением и требуют, чтобы преступник понёс наказание в тюрьме. По их словам, в деле есть несколько нестыковок, которые указывают на то, что насильник осознавал свои действия. Об этом пишет Baza

Осенью 2023 года 10-летняя Вика (имя изменено) выбежала из квартиры на Юбилейном бульваре. Девочка с аутизмом, оставленная с незапертой дверью, быстро исчезла из поля зрения родителей. Сначала они искали её на улице, но затем решили проверить соседей. В итоге Вику нашли в диване соседа, 44-летнего Максима Р. Как выяснилось, мужчина несколько часов издевался над ребёнком, а затем спрятал её в мебели. В тот же день его задержали.

Последствия для девочки оказались ужасными. По словам родителей, в первые дни после случившегося она была в истерике, билась о стены и перестала говорить. Речь не восстановилась до сих пор. Кроме того, Вика теперь спит только с открытой дверью и с трудом ест.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Максима Р. невменяемым, решив, что во время преступления он не мог отдавать отчёт своим действиям. В результате вместо тюрьмы его отправили на принудительное лечение.

Семья девочки уверена, что это решение ошибочно. Родители указывают на несколько фактов, которые, по их мнению, говорят об обратном: мужчина долго не открывал дверь родителям Вики и полицейским; он спрятал девочку в диван, чтобы «её не нашли у него дома голую».

На прямой вопрос полицейских, что находится внутри дивана, он ответил, что там «всякий хлам».

Все эти действия, как считают родители, показывают, что Максим Р. сознательно пытался скрыть совершённое преступление. После апелляции приговор остался без изменений. Семья Вики обращалась в Генеральную прокуратуру, дело, отправленное в Москву, в итоге вернулось в Нижний Новгород.

