Насильник 21-летней девушки получил 9 лет колонии строгого режима

Житель Магадана получили 9 лет колонии строго режима за изнасилование знакомой. Подробности дела сообщила пресс-служба СУ СК России по Магаданской области.
Уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины возбудили по п. «б» ч. 3 ст. 131 и п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей).
Ночью 29 мая 2022 года пьяный мужчина в безлюдном месте изнасиловал в автомобиле 21-летнюю знакомую. Также в отношении потерпевшей совершены насильственные действия сексуального характера.
После изнасилования преступник оставил жертву одну в безлюдном месте. Девушка получила тяжкий вред здоровью.