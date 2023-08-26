Насильник 21-летней девушки получил 9 лет колонии строгого режима

В Рязани продолжается межрегиональный фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили». Во второй фестивальный день зрителям представили коллекции одежды для детей и созданные детьми. Показ проходил в трех номинация: «Нарядные дети», «Я шью!», «Шьем и носим». Работы оценивало жюри. На подиум выходили как совсем малыши, так уже и подростки....