Центральная и Южная части России столкнулись с нашествием хищных божьих коровок, которые проникают в жилые дома и квартиры. Об этом пишет Baza.

По информации энтомолога Владимира Турицина, атаке опасных божьих коровок-арлекинов подверглись такие города, как Москва, Сочи, Анапа, Новороссийск и Краснодар. Насекомые захватывают жилища людей целыми колониями, ища тёплые места для зимовки, в основном дачи и квартиры.

Причиной массового нашествия стало увеличение популяции тли из-за влажного лета. Именно тля служит основной кормовой базой для божьих коровок.

Эксперт предупреждает: ни в коем случае нельзя трогать «арлекинов» незащищёнными руками. Этот вид насекомых выделяет гемолимфу, которая может спровоцировать сильные аллергические реакции, а при попадании в организм человека — вызвать отравление.