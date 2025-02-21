«Наша Russia» вернётся на ТНТ 7 марта

7 марта в 22:00 на ТНТ состоится камбэк «Наша Russia» (16+) в формате полнометражного музыкального телефильма. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Сергей Светлаков и Михаил Галустян вернутся к своим легендарным ролям, которые в начале нулевых прославили их на всю страну. К комикам также присоединятся российские знаменитости — и всё это для того, чтобы поздравить зрительниц с Международным женским днём. Также проект в день телепремьеры выйдет в онлайн-кинотеатре Кинопоиск.

«Наша Russia» дебютировала в эфире ТНТ в 2006 году, но и сегодня зрители помнят и любят героев оригинального шоу. Экспрессивный ведущий «Сев-Кав ТВ» Жорик Вартанов, учительница-взяточница Снежанна Денисовна, самый честный в мире гаишник Николай Лаптев, недовольный телезритель Сергей Юрьевич Беляков, перманентно «думающие о России» депутаты Пронин и Мамонов и, конечно, непутёвый бездельник Александр Родионович Бородач, просящий понять его и простить, — все эти знаковые персонажи появятся в новом фильме. Кроме того, Сергей Светлаков и Михаил Галустян сыграют самих себя — известных комиков, давних коллег и добрых друзей. Они поздравят любимых жён с 8 Марта, а также поделятся мыслями о женщинах и жизни в целом.

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Помимо скетчей зрители увидят музыкальные номера звёзд отечественного шоу-бизнеса. В съёмках приняли участие: Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Стас Михайлов и Александр Серов. Некоторых из них мы увидим в неожиданных образах. К примеру, Григорий Лепс сыграет электрика, а Сергей Лазарев — скромного учителя труда. Ну и главный сюрприз: целая плеяда голливудских знаменитостей также появится в фильме.

Съёмки музыкального фильма заняли почти полгода и проходили в Москве и Пятигорске. Режиссёром новой полнометражной «Нашей Russia» стал Саша Абдуллаев («Камера! Мотор!», «Демис и Марина»). Также за съёмки отдельных музыкальных видео отвечали Гоша Евдокимов, Катя Як, Давид Кочаров и Иван Глубоков.

Креативные продюсеры: Гарик Мартиросян, Давид Кочаров, Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

Гарик Мартиросян, креативный продюсер и соавтор сценария: «Новую «Нашу Russia» надо посмотреть, потому что больше её никогда не будет. Мы посвятили фильм женщинам, что проходит через все истории и всех персонажей. Кроме того, это очень смешно, весело, романтично и музыкально. «Наша Russia» — не просто проект, и я говорю так не потому, что к нему причастен. Всё-таки Сергей Светлаков и Михаил Галустян занимают отдельную нишу в телевизионном юморе, и с этим трудно поспорить. Ничего похожего на «Нашу Russia» не было, нет и больше не будет. А это финальный выпуск «Нашей Russia» в таком расширенном и музыкальном формате, и пропускать его точно нельзя».

Фото: ТНТ

Андрей Шелков, креативный продюсер и соавтор сценария: «На мой взгляд, в новом фильме сохранена вся традиция «Нашей Russia», а плюсом идёт весеннее настроение и конъюнктура 8 Марта. Всё выдержано очень правильно, поэтому фанаты «Нашей Russia» точно не разочаруются. А те, кто «Нашу Russia» раньше не любил, могут посмотреть картину из-за её романтического вайба, и, вероятно, она им тоже понравится».

Максим Ткаченко, креативный продюсер и соавтор сценария: «Этот фильм вызовет приятное ощущение ностальгии у зрителей, которые любят проект. Они вспомнят любимых персонажей, а заодно проникнутся настроением 8 Марта».

Саша Абдуллаев, режиссёр: «Я думаю, что с наступлением весны нам всем хочется тепла, света и приближающегося лета. На мой взгляд, эту эмоцию лучше всего создаёт чувство приятной, доброй ностальгии. Именно её и дарит наш праздничный проект».

Сергей Светлаков, актёр: «Появиться в праздничном фильме в роли самих себя – отличный ход, который нам всем очень нравится. В «Нашей Russia» мы с Мишей никогда не были собой, не выпрыгивали из кадра, не пытались что-то комментировать. А здесь, в формате кино, это прекрасное дополнение, и это отличие от просто сезона «Нашей Russia». Мы вдвоем можем пообсуждать разные вещи, но не быть в образах. В этом рождается, с одной стороны, искренность наших разговоров, а с другой стороны, появляется что-то новое для формата именно «Нашей Russia»».

Михаил Галустян, актёр: «Для меня «Наша Russia» — это не просто проект, а целая эпоха, которая прочно связана с моим развитием как комика и актёра. Мы с Сергеем Светлаковым и всей нашей командой много лет трудились, чтобы сделать зрителей счастливыми, подарить им смех и яркие эмоции. И теперь этот проект возвращается в новом формате, чтобы ещё раз удивить и порадовать всех. Это не просто камбэк, а возвращение к любимым героям и традициям, к тем искренним моментам, которые мы вместе переживали. Мы вложили в фильм всё, что могли, и я уверен, зрители это почувствуют. Такой проект нельзя пропустить!».

Анна Уколова, актриса: «Когда меня спросили, буду ли я участвовать в продолжении, я ответила: «Конечно, Иришка уже не та, время идет… но задор, любовь к Бородачу и к каналу ТНТ за эти годы у нее выросли во много-много раз!», так что я согласилась. Могу сказать, что встретиться на площадке с Михаилом Галустяном — это счастье. У нас была потрясающая атмосфера на съемках. Надеюсь, на экране все окажется так же смешно и трогательно. Еще во время работы настоящим открытием для меня стал Гарик Мартиросян — насколько он талантлив! И, конечно же, Александр Абдулаев, наш режиссер. А еще запомню знакомство с любимой Любовью Успенской, ведь я просто ее фанатка! Как и всех вышеперечисленных. Что еще сказать? Я счастлива!».