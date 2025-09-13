Нас связывает крепкое десантное братство: Павел Малков встретился с губернатором Псковской области

В Правительстве региона прошла рабочая встреча Губернатора Рязанской области Павла Малкова и Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, где шла речь о межрегиональном сотрудничестве, сохранении исторической памяти, патриотическом воспитании и поддержке семей десантников.

В обсуждении приняли участие: первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, заместитель Губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, руководитель аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области Роман Цуканов, руководитель аппарата Правительства Псковской области Андрей Вьюнов, глава администрации г. Рязани Виталий Артемов, глава г. Пскова Борис Елкин, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Наумец, начальник РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова, начальник Рязанского территориального гарнизона Олег Пономарев, заместитель командира 137-го парашютно-десантного полка Александр Власов, заместитель командира 137-го парашютно-десантного полка – начальник воздушно-десантной службы Руслан Мустаков, командир 387 мотострелкового полка 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Михаил Давыдов, участники спецоперации, в том числе программы «Время героев» и проекта «ГЕРОИ62».

Рязанский и Псковский регионы тесно связаны с историей и современным развитием воздушно-десантных войск. Рязань носит звание столицы ВДВ, на территории области расположено легендарное десантное училище и дислоцируется 137 полк. В Псковском регионе расположена 76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия.

Губернатор Павел Малков подчеркнул: «Наши регионы объединяет многое, и прежде всего – Воздушно-десантные войска. Мы всегда должны помнить героические подвиги десантного братства и сохранять нашу общую историю, в которой ВДВ имеет большое значение. Будем обмениваться опытом по благоустройству общественных пространств, планированию территорий, развитию внутреннего туризма и в других сферах».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил: «Нужно выходить на новый уровень взаимодействия между нашими регионами, потому что на самом деле нас объединяет очень много. И Рязанская, и Псковская земля старинная, с большим историко-культурным наследием. И у вас, и у нас благодаря поддержке нашего Президента динамично развивается туризм и инфраструктура».

На встрече было подчеркнуто, что особое внимание должно быть уделено увековечению подвигов и памяти о героях-десантниках, работе с детьми и молодежью. Запланированы просветительские, научные, культурные и спортивные мероприятия. Отдельный блок работ планируется направить на благоустройство памятных мест на территориях Рязанского и Псковского регионов.