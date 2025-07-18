Нарушения в работе детских садов выявила прокуратура в Рязани

Прокуратура Московского района Рязани провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в учреждениях дошкольного образования. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в ряде детских садов нормативы соблюдаются не в полной мере. В частности, выявлены следующие нарушения: использование люминесцентных ламп с разными характеристиками светового излучения в групповых помещениях, отсутствие крышек у мусорных контейнеров в хозяйственных зонах и другие.

По результатам проверки прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении девяти должностных лиц по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Все дела рассмотрены, нарушителям назначено наказание в виде предупреждения.

В адрес заведующих детскими садами внесены представления, выявленные нарушения устранены.