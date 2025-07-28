Нарушения в организации питания выявили в рязанских детских садах

В рязанских детских садиках выявили нарушения в организации питания. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В ходе прокурорской проверки в четырех детских садах города обнаружили несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Среди выявленных нарушений также неправильное хранение продуктов питания, отсутствие маркировки и другие.

Руководителям детских садов внесены представления. Возбуждены дела об административных правонарушениях на 6 должностных лиц по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Устранение нарушений контролируется прокуратурой района.