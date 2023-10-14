Суббота, 14 октября, 2023
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Народный праздник «Покров на мельнице» пройдёт 14 октября в Курской области

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В Курской области 14 октября пройдёт народный праздник «Покров на мельнице». Место проведения мероприятия — «Парк мельниц».

С 13 до 17 часов гостей ждёт множество интересно. Для зрителей организуют интерактивный концерт, работает детская игровая зона, фудкорт, ремесленная и фермерская ярмарки.

Приехавшие на праздник примут участие в конкурсе на самую вкусную курскую кашу, старинных крестьянских играх, бесплатных мастер-классах по традиционным куклам и кожлянской игрушке.

Желающие сделают яркие осенние фотографии.

Организаторы обещают бесплатный чай с чабрецом. Также гости смогут угоститься «Ухой из петуха», вкусными пирожками из русской печи.

Запланированы мастер-классы. 

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