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Общество

«Народный контроль» проверил спортшколу «Локомотив»

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о том, что в рамках проекта «Народный контроль» прошла проверку спортивная школа «Локомотив» в Рязани. На работу стадиона обратили внимание жители во время прямой линии главы региона.

Павел Малков отметил: «Команда «Единой России» вместе с кандидатами в депутаты и неравнодушными рязанцами проверила учреждение. Как всегда, без предварительного предупреждения. Все недостатки нужно будет оперативно исправить, а также подготовить план развития учреждения. Спасибо всем, кто написал на почту info@ryazan.er.ru, чтобы стать частью «Народного контроля». Будем работать!».

По словам Губернатора, «Народный контроль» оценил территорию и состояние здания, стадион, внутренние помещения, качество услуг. В числе положительных моментов были отмечены: наличие урн, парковок, шлагбаума, работающее видеонаблюдение и рамки металлодетекторов на входе, хорошее освещение и поле на стадионе, ухоженные газоны вдоль беговых дорожек. Внутри здания работают раздевалка, душевые и туалеты, в коридорах достаточно скамеек для посетителей. Медицинский кабинет полностью укомплектован. Установлен аппарат, где можно купить напитки и продукты для перекуса. Есть таблички с QR-кодом для сбора жалоб и предложений. Персонал — вежливый, внимательный.

Среди недостатков в работе спортшколы названо: отсутствие охранника и пропускного режима, плачевное состояние защитных щитов, скамеек на трибунах, разрушающиеся боковые стенки трибун. Уличные тренажеры давно не приводили в порядок. Много мусора и сухих деревьев, ливневая канализация также забита мусором. Парковка постоянно занята жителями близлежащих домов. На территории школы ведутся неогороженные строительные работы, разбросан строительный мусор.

Ряд помещений, в том числе душевые, нуждаются в обновлении, нет санитарной комнаты для маломобильных посетителей. Отсутствует внутренняя навигация. На стенде в фойе устаревшая информация, нет расписания занятий и информации о стоимости услуг. Бахилы платные, нет кулеров с водой.

Павел Малков подчеркнул: «Отдельный вопрос — время работы стадиона. Как и жители во время прямой линии, посетители рассказали «Народному контролю», что нужно продлить время работы стадиона. Полностью с ними согласен».

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