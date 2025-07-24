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Власть и политика

«Народный контроль» проверил Муниципальный культурный центр в Рязани

Алексей Самохин

«Народный контроль» проверил Муниципальный культурный центр в Рязани. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам Малкова, МКЦ выбрали для посещения сами рязанцы. В этот раз к команде присоединились представители областной Ассоциации ветеранов СВО, Всероссийского общества глухих и неравнодушные жители города.

Территория и состояние здания

✅ Недалеко от центра остановка общественного транспорта, есть небольшая парковка. Территория вокруг здания в целом ухоженная. Входная группа имеет несколько дверей и отдельный вход для маломобильных посетителей. Работает система видеонаблюдения.

❌ Въезд на территорию перекрыт, и нет охранника, который открывал бы шлагбаум. На парковке нет мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Асфальт вокруг здания частично разрушен, пандус на входе нужно ремонтировать. Есть запасные выходы для эвакуации, но они постоянно закрыты.

Внутренние помещения

✅ Внутри здания чисто и ухожено. Есть книга жалоб и предложений. В туалетах также чистота и порядок. Часть санузлов адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.

❌ Отсутствует навигация. Система вентиляции неисправна – в помещениях и коридорах душно. Многие форточки не открываются. На лестнице некоторые ступени шатаются. Перила на третьем этаже расположены очень низко, что небезопасно, с учётом того, что здесь часто бывают дети. У большинства шкафчиков в детской раздевалке отсутствуют дверцы. В зрительном зале нет информационных табличек для слабослышащих посетителей.

Качество услуг

✅ Работает гардероб, установлен аппарат по продаже кофе и лёгкого перекуса.

❌ В целом персонал вежливый и отзывчивый, но грубость даже одного сотрудника может испортить впечатление от посещения, как случилось и с командой. Не работает медицинский кабинет. Нет ни одного кулера с водой.

«Все недостатки нужно как можно скорее устранить. Особенно те, которые касаются безопасности посетителей. МКЦ – крупный досуговый центр в самом сердце Рязани. Надо приводить его в порядок. Поручил подготовить план развития учреждения», — сообщил губернатор.

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