Народный фронт просит мэра Рязани взять под контроль ситуацию в 75-й школе

В региональное отделение Народного фронта обратились жители Рязани, родители учеников 75-й школы города, заканчивающих в этом году 9-й класс. Накануне им сообщили, что из-за чрезвычайно высокой загрузки образовательного учреждения набор учащихся в 10-11 классы производиться не будет, продолжить образовательный процесс дети смогут в других школах Рязани.

Средняя школа №75 находится в густонаселённом микрорайоне Рязани. При нормативе в 1100 человек здесь обучается порядка 2700 учеников, а образовательный процесс приходится проводить в 2 смены. Особенно остро вопрос шаговой доступности школы стоит для учеников начальных классов – в предстоящем учебном году предстоит набрать 10 первых классов. Городские власти решили «разгрузить» 75-ю школу, переведя старшие классы в другие образовательные учреждения.

«Дети просто в шоке. Для них это очень серьезная психологическая травма, особенно в свете того, что буквально через несколько недель им сдавать ОГЭ. На нас в буквальном смысле обрушились с этой информацией. Никто и предположить не мог, что такое возможно», — рассказал родитель одного из учеников Андрей Мачалин.

От администрации города на встрече с родителями присутствовала заместитель начальника городского управления образования администрации Рязани. Как рассказывают участники собрания, она не смогла дать достаточно компетентные ответы на конкретные вопросы родителей. Например, речь шла о том, что классы планируется направлять в другие школы в полном составе. Однако позже в частных беседах директора школ, куда планируется переводить учащихся, заявили об отсутствии такой возможности.

«Ситуация крайне сложная. Решить проблему кардинально сможет только строительство новой школы, но пока вопрос только в стадии проектирования. Городским властям сейчас необходимо точечно отработать с каждым учеником, с каждой семьёй. Мы просим главу администрации Рязани Елену Сорокину взять эту ситуацию под личный контроль и провести встречу с родительским активом. Необходимо выработать максимально компромиссное решение», — заявил сопредседатель регионального штаба Народного Фронта, член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы России Андрей Красов.