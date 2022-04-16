Народные приметы Вербного воскресенья. Что делать, чтобы не отпугнуть удачу 17 апреля?

17 апреля 2022 года православные христиане встречают большой праздник – Вход Господень в Иерусалим. В народе этот день называют Вербным воскресеньем, а всё из-за традиции освящать веточки вербы и украшать ими дом.

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В народе для Вербного воскресенья существует много интересных традиций, которые дошли до нас от наших предков. Вспоминается много ритуалов и обрядов, которые помогают привлечь удачу в этот день. А ещё не стоит забывать о различных запретах.

История праздника Вербное воскресенье

По библейскому сюжету, Иисус Христос направлялся с учениками из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим, чтобы отпраздновать Пасху. На подходе к городу он увидел привязанного к дереву молодого осла и попросил учеников привести его к нему. Ученики постелили на спину осла свои одежды, на которые сел Христос. Когда он въезжал в город, народ, узнавший о чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви и стелили свои одежды.

Как привлечь удачу в Вербное воскресенье

Хозяйки традиционно украшают дом и все иконы в доме веточками вербы. Считается, что она приносит радость и счастье, дарит мир и спокойствие. Веточки не стоит выбрасывать после праздника – лучше положить их на иконостас.

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Продолжаются постные дни, хотя в праздник пост ослабляется – по-прежнему нельзя есть мясо и молоко, но допускается употребление в пищу рыбы и небольшого количества красного вина.

Запреты Вербного воскресенья

17 апреля нельзя свататься и играть свадьбу. Запрещается устраивать шумные гулянки, пить много алкоголя, танцевать и браниться. Не стоит заниматься тяжёлым физическим трудом: лучше посвятить день семейным встречам, походу в церковь и молитве.

Народные приметы 17 апреля

Если на Вербное воскресенье дождь, то будет год урожайным;

Ветер на Вербное воскресенье сулит прохладное лето;

Если целый день светит солнце, то год пройдёт удачно.

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