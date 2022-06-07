Народные приметы на Карпов день 8 июня: что нужно делать, чтобы не заболеть

В народном календаре 8 июня – Карпов день. Есть у этого праздника и другое название – Карп Карполов. Православная церковь вспоминает сегодня одного из учеников Иисуса Христа – святого апостола Карпа. Апостол Карп был спутником апостола Павла, тот отзывался о нём как о добродетельном и умном человеке. Апостол Павел поставил Карпа епископом Берии Фракийской. По одним источникам, апостол Карп проповедовал на острове Крит и мирно почил в Берии. По другим — принял мученическую кончину при императоре Нероне.

Наши предки в этот день выходили на рыбалку. Считалось, что отлично ловится карп. С ловлей рыбы было связано несколько интересных примет: если попадалась молодая рыба, ждали пополнения в семействе; если первым удавалось поймать именно карпа, его отпускали обратно в воду, чтобы отгородиться от бед; если промысел был удачным, часть улова отдавали бедным, чтобы не болеть целый год.

Что нельзя делать в Карпов день или день Карпа Карполова 8 июня

Женщинам сегодня ни в коем случае нельзя ходить к водоёмам и мочить ноги в воде. Считалось, что это может привести к бесплодию.

Ссоры и скандалы могут навлечь большие проблемы со здоровьем. Чтобы избежать неприятностей, важно быть вежливым и тактичным.

Не стоит лениться и спать до обеда – можно проспать своё счастье.

Что нужно делать 8 июня?

На Карпа Карполова в дом звали печника, чтобы он проверил состояние печи и исправил недостатки. В благодарность печника важно накормить – для этого пекли караваи и пироги.

8 июня горшки и тарелки выставляли под цветущие кусты шиповника, а делалось это для того, чтобы избавить домашнюю посуду от неприятного запаха.

Народные приметы 8 июня

Если в Карпов день много комаров – конец июня будет жарким и засушливым;

Много щавеля уродились? Всё лето будет тепло и солнечно;

Лягушки громко квакают – к дождю;