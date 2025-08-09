В субботу, 9 августа 2025 года, православная церковь чтит память великомученика Пантелеймона, которого называют Целителем. Он считается покровителем врачей, пациентов и военных. Этот святой, живший в III веке, служил не только Богу, но и людям, бесплатно исцеляя больных и страдающих. Его история — яркое напоминание о том, что целительной силой обладает не только дело, но и доброе слово.

Пантелеймон родился в Никомедии в семье язычника, но его мать была христианкой и воспитывала сына в своей вере. После её ранней смерти он попал в языческую школу, где стал прекрасным врачом. Однажды Пантелеймон встретил пресвитера Ермолая, уцелевшего после гонений на христиан. Увлекшись его проповедями, будущий святой принял крещение. Чудо исцеления мальчика, укушенного змеёй, укрепило его веру.

Бесплатная помощь Пантелеймона вызвала зависть у других лекарей. Они донесли на него императору-язычнику Максимиану. На суде святой продемонстрировал силу своей веры: пока языческие врачи не могли помочь больным, молитва Пантелеймона возвращала им здоровье. Это привело к тому, что многие уверовали в Христа. За это Пантелеймона подвергли пыткам, но чудесным образом его раны исцелились. Когда его бросили на растерзание львам, те лишь лизали ему ноги. Попытка отсечь ему голову мечом также не увенчалась успехом. Лишь когда с небес раздался голос, призвавший его в Царство Небесное, святой попросил воинов завершить казнь. По легенде, когда голова слетела с плеч, из тела потекло молоко, а дерево, к которому его привязали, покрылось цветами. Останки святого, которому было всего 30 лет, были погребены его последователями.

Что можно и что нельзя делать 9 августа

Согласно народным поверьям, в этот день принято обращаться к врачам, особенно для плановых визитов. Также можно собирать и сушить целебные травы на зиму. Начинать уборку капусты — хорошая примета.

В день памяти Пантелеймона Целителя не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом и без особой надобности выходить из дома. Отказывать в помощи нуждающимся тоже считается большим грехом.

Так как 9 августа не является постным днём, на стол принято подавать блюда из свежесобранной капусты — пироги, щи, салаты. Считается, что угощения особенно полезно давать детям.

Народные приметы на 9 августа

Кузнечики на лугу предвещают сухую и ясную погоду.

Если на дубах много желудей — стоит ждать богатого урожая.

Если вся капуста завилась, осень будет холодной.

Муравьи забираются в муравейник — это к дождю.

Интересные факты