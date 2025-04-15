На Руси 16 апреля считался особым днём. В народном календаре дата известна как Никита Водопол — день, связанный с ожиданием весеннего пробуждения водной стихии и переходом природы к более тёплому времени года. Православные в это время почитали память святого Никиты Исповедника, игумена Мидикийского монастыря.

Приметы о погоде на 16 апреля

Среди народных примет, передававшихся из поколения в поколение, особое место занимали наблюдения за погодой:

Лёд на водоёмах к этой дате предвещал плохой клёв рыбы до конца весны .

к этой дате предвещал . Глухой и продолжительный гром — к затяжной и пасмурной погоде.

— к затяжной и пасмурной погоде. Северный ветер приносил дождливые дни.

приносил дождливые дни. Если мать-и-мачеха закрывает цветки до 18:00 , значит, ожидается ненастье.

, значит, ожидается ненастье. Дождь в этот день — к неблагоприятной погоде вплоть до начала лета.

— к неблагоприятной погоде вплоть до начала лета. Хороший берёзовый сок предсказывал частые летние ливни.

Что делали на Никиту Водопола

Считалось, что именно 16 апреля пробуждается водяной, и чтобы задобрить это мифическое существо, в водоёмы бросали хлеб, кашу, куриные потроха. Рыбаки, желая обеспечить себе удачу, выливали в воду немного масла.

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Кроме того, люди внимательно следили за поведением птиц. Поиск гнёзд куликов помогал определить возможный уровень паводков — наши предки верили, что вода не поднимется выше мест, где селятся эти птицы.

Что нельзя делать 16 апреля

Чтобы не навлечь беду, 16 апреля старались не плакать и не причитать у водоёмов, а также не отправлялись на охоту. Ещё одной запретной традицией считалось умывание проточной водой — это могло «смыть» удачу и благополучие из дома.