Народные приметы на 1 августа: почему нельзя пить и прогонять рыжих котов

1 августа в народном календаре отмечается Макринин день — праздник в честь преподобной Макрины Каппадокийской, сестры святителя Василия Великого. С ранних лет она посвятила себя духовной жизни, приняла монашеский постриг и дала обет безбрачия. Макрина помогала больным, заботилась о нуждающихся, молилась за других, а в последние годы жизни, по преданию, обрела дар исцеления, пишет Погода Mail.
Народные приметы на 1 августа
По погоде в этот день судили о грядущих сезонах:
- Ясное утро — август будет тёплым и солнечным.
- Восточный ветер — к грозе.
- Сухой день — осень будет такой же сухой.
- Если дождь зальёт сено — возможно, незнакомец принесёт дурную весть.
- Холодное 1 августа — предвестие неурожая.
- Много паутины — осень будет тёплой и продолжительной.
Что делали в этот день
- Проводили обряд «мокрины» — девушки просили дождя, если стояла засуха. Для этого несли колосья к реке и опускали их в воду, при этом желания должны были исходить от чистого сердца.
- Знахари и травницы собирали лекарственные растения, считая, что 1 августа они обладают особой целебной силой.
- Хозяйки наводили порядок в доме и во дворе, занимались заготовками на зиму (за исключением солений).
- Вечером семья собиралась за общим столом, чтобы поблагодарить лето за урожай и тепло.
Что нельзя делать 1 августа
- Нельзя пить алкоголь — даже один глоток, по поверьям, может привести к дурной привычке и потере жизненных сил.
- Не принимают подарки от незнакомцев — вместе с ними могут войти беды.
- Не делают заготовки из капусты и огурцов — считалось, что всё быстро прокиснет.
- Мужчинам запрещалась рыбалка — верили, что русалки могут утащить на дно.
- Нельзя прогонять рыжих котов — наоборот, их следовало накормить и приласкать — это к счастью и богатству.
- Запрещено забивать домашнюю птицу и скот — это могло навлечь болезни на всех обитателей дома.
- Не выбрасывали остатки еды — считалось, что неуважение к пище приведёт к потере достатка и обнищанию.