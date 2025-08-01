Народные приметы на 1 августа: почему нельзя пить и прогонять рыжих котов

1 августа в народном календаре отмечается Макринин день — праздник в честь преподобной Макрины Каппадокийской, сестры святителя Василия Великого. С ранних лет она посвятила себя духовной жизни, приняла монашеский постриг и дала обет безбрачия. Макрина помогала больным, заботилась о нуждающихся, молилась за других, а в последние годы жизни, по преданию, обрела дар исцеления, пишет Погода Mail.

Народные приметы на 1 августа

По погоде в этот день судили о грядущих сезонах:

Ясное утро — август будет тёплым и солнечным.



— август будет тёплым и солнечным. Восточный ветер — к грозе.



— к грозе. Сухой день — осень будет такой же сухой.



— осень будет такой же сухой. Если дождь зальёт сено — возможно, незнакомец принесёт дурную весть.



— возможно, незнакомец принесёт дурную весть. Холодное 1 августа — предвестие неурожая.



— предвестие неурожая. Много паутины — осень будет тёплой и продолжительной.



Что делали в этот день

Проводили обряд «мокрины» — девушки просили дождя, если стояла засуха. Для этого несли колосья к реке и опускали их в воду, при этом желания должны были исходить от чистого сердца.



— девушки просили дождя, если стояла засуха. Для этого несли колосья к реке и опускали их в воду, при этом желания должны были исходить от чистого сердца. Знахари и травницы собирали лекарственные растения, считая, что 1 августа они обладают особой целебной силой.



собирали лекарственные растения, считая, что 1 августа они обладают особой целебной силой. Хозяйки наводили порядок в доме и во дворе, занимались заготовками на зиму (за исключением солений).



в доме и во дворе, занимались заготовками на зиму (за исключением солений). Вечером семья собиралась за общим столом, чтобы поблагодарить лето за урожай и тепло.



Что нельзя делать 1 августа