Народные приметы и поверья на Макринин день: что нельзя и нужно делать 1 августа

1 августа православная церковь вспоминает преподобную Макрину Каппадокийскую. Святая дала обет веры ещё в юности и вместе с матерью отправилась в иноческие скитания.

В народном календаре 1 августа – Макринин день. На Руси его называли также Мокриной. Считалось, что именно с этого дня начинались дожди.

Что нельзя и нужно делать 1 августа? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 1 августа

1 августа заканчивали летние работы, начинали осенние. Макрина снаряжает зиму, поговаривали наши предки.

1 августа ни в коем случае нельзя ходить в грязной одежде. Можно привлечь к себе негатив и неприятности. Также нужно обязательно сходить в баню или помыться в душе.

Нельзя полоть огород — урожай пострадает от сильных дождей. Нельзя яблоки есть — могут возникнуть мелкие неприятностям. Нельзя забивать скотину и птицу — случится серьёзная болезнь в семье.

Народные приметы 1 августа

Если 1 августа день мокрый, то и осень будет мокрая;

Сильный дождь 1 августа сулит хороший урожай ржи и грибов;

Сильный ветер — к переменчивой погоде;

Много вишни – к суровой зиме;

Сильная жара сулит сильную засуху;