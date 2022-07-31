Народные приметы и поверья на Макринин день: что нельзя и нужно делать 1 августа

1 августа православная церковь вспоминает преподобную Макрину Каппадокийскую. Святая дала обет веры ещё в юности и вместе с матерью отправилась в иноческие скитания.
В народном календаре 1 августа – Макринин день. На Руси его называли также Мокриной. Считалось, что именно с этого дня начинались дожди.
Что нельзя и нужно делать 1 августа? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 1 августа
1 августа заканчивали летние работы, начинали осенние. Макрина снаряжает зиму, поговаривали наши предки.
1 августа ни в коем случае нельзя ходить в грязной одежде. Можно привлечь к себе негатив и неприятности. Также нужно обязательно сходить в баню или помыться в душе.
Нельзя полоть огород — урожай пострадает от сильных дождей. Нельзя яблоки есть — могут возникнуть мелкие неприятностям. Нельзя забивать скотину и птицу — случится серьёзная болезнь в семье.
Народные приметы 1 августа
- Если 1 августа день мокрый, то и осень будет мокрая;
- Сильный дождь 1 августа сулит хороший урожай ржи и грибов;
- Сильный ветер — к переменчивой погоде;
- Много вишни – к суровой зиме;
- Сильная жара сулит сильную засуху;
- Пауки прячутся – к осадкам.