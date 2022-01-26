Народные приметы дня памяти святой Нины: что можно и что нельзя делать 27 января

27 января православная церковь вспоминает святую Нину. Нина — просветительница Грузии. Её проповедь привела грузинский народ к вере христовой.
В народной традиции в этот день проводят обряды, связанные со скотиной. Наши предки верили: святая спасает домашних животных от голода и мора.
Что нельзя и нужно делать 27 января? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 27 января
В этот день крестьяне «обходили скотину»: мыли, кормили, из хлевов убирали навоз и старую солому. В особом почёте сегодня — коровы. Их считали кормилицами семей. Чтобы корова не болела, на её рога вешали колокольчик.
Забивать скотину на мясо сегодня ни в коем случае нельзя. Это может привести к болезням.
Народные приметы 27 января
- Белые низкие облака, плывущие по небу, сулят потепление;
- Если деревья покрылись инеем — будет тепло;
- Ворона каркает — к метели;
- Туман вокруг луны предвещает снег.