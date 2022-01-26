Народные приметы дня памяти святой Нины: что можно и что нельзя делать 27 января

27 января православная церковь вспоминает святую Нину. Нина — просветительница Грузии. Её проповедь привела грузинский народ к вере христовой.

В народной традиции в этот день проводят обряды, связанные со скотиной. Наши предки верили: святая спасает домашних животных от голода и мора.

Что нельзя и нужно делать 27 января? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 27 января

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В этот день крестьяне «обходили скотину»: мыли, кормили, из хлевов убирали навоз и старую солому. В особом почёте сегодня — коровы. Их считали кормилицами семей. Чтобы корова не болела, на её рога вешали колокольчик.

Забивать скотину на мясо сегодня ни в коем случае нельзя. Это может привести к болезням.

Народные приметы 27 января

Белые низкие облака, плывущие по небу, сулят потепление;

Если деревья покрылись инеем — будет тепло;

Ворона каркает — к метели;