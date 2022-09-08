Народные приметы 9 сентября: что категорически нельзя делать в день памяти Пимена Великого и Анфисы Новой

9 сентября в православном календаре день памяти святых Пимена Великого и Анфисы Новой. В народной традиции этот праздник связан с различными приметами и запретам. К каким из них нужно прислушаться? Что можно и нельзя делать?

Традиции и запреты 9 сентября

В доме ни в коем случае нельзя оставлять в этот день беспорядок. Не стоит класть вести не на своё место — могут случиться ссоры и недопонимания.

Ни в коем случае нельзя рубить и ломать ветви рябины. Это может привести к серьёзным травмам. А вот собирать ягоды рябины можно.

Нельзя долго стоять на пороге — к неопрятностям.

9 сентября — неудачный день для любовных дел. Не стоит свататься, ходить на свидания, любезничать со своей второй половинкой. Всё это может закончиться проблемами.

Нельзя делать крупные покупки, особенно важные и ответственные. Высока вероятность прогадать с выбором, так что приобретение не принесёт радости и удовлетворения.

Народные приметы 9 сентября

Уродилось много рябины — к сильным морозам зимой;

Журавли летят высоко и плавно — к непродолжительному дождю;

Гром — к поздней зиме и скорому наступлению бабьего лета;

Листья на рябине пожелтели — к тёплой осени и морозной зиме.

Михаил, Александр, Иван, Степан, Анфиса, Владимир, Дмитрий отмечают 9 сентября именины.