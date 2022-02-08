Народные приметы 9 февраля: что нельзя и нужно делать в день памяти Иоанна Златоуста

9 февраля православная церковь вспоминает святителя Иоанна Златоуста. Он прославился своими псалмами и проповедями, его считают идеалом проповедника. Ему молятся, чтобы уберечь близких от искушений и отчаяния. Также считается, что святой наставляет людей в процессе духовного поиска и помогает семьям достичь благополучия.

В народном календаре 9 февраля – Златоустьев день. С особым почтением наши предки относились в эту дату к огню в печи. Чтобы в семье были достаток и любовь, затапливали печь так, чтобы сразу загорелись все поленья.

Что нельзя и нужно делать 9 февраля? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 9 февраля

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Посмотреть, как вспыхнет «златоустьев» огонь в печи, собиралась, как правило, вся семья. Этот ритуал даровал ощущения общей радости. Подводили к огню больных, потому что верили, что огонь обладает целебной силой.

Существовало поверье, что у «златоустьева» огня также собираются покойные родственники. Специально для них готовили поминальные угощения.

Ни в коем случае нельзя использовать в печи сырые дрова. Перед разжиганием «златоустьева» огня поленья сушили и заговаривали.

У Иоанна Златоуста сегодня просят помощи в заступничестве при отчаянии, косноязычии, силе и ясности изложения на важных переговорах, а также в избавлении от зубной боли.

Если обжечься сегодня, грядут большие неприятности.

Запрещается мыть голову, делать покупки и получать подарки.

Ссориться и выяснять отношения сегодня — плохая примета.

Народные приметы 9 февраля

Если по небу низко плывут тучи, придут сильные холода;

Окна в доме запотели – к похолоданию;

Разыгралась метель — к плодородному лету;