Народные приметы 9 августа: что ни в коем случае нельзя делать в день Пантелеймона целителя

9 августа православные христиане вспоминают святого Пантелеймона. Ему приписывают чудеса исцеления. Так, святой поставил на ноги ребёнка, в выздоровление которого уже никто не верил. С того дня Пантелеймона прозвали целителем. И до сих пор больные люди молятся святому об исцелении и здравии.

Святого Пантелеймона считают покровителем врачей и военных. Родные бойцов молятся ему, чтобы уберечь их от врагов.

Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 9 июля

Наши предки не работали на Пантелеймона целителя. Считалось, что это может привести к большим проблемам и непредвиденным бедам.

В этот день не стоит заниматься гаданием. После попыток узнать будущее могут начаться проблемы со здоровьем.

Нельзя пересчитывать мелочь в кошельке. Считалось, что это к бедности.

Наши предки ходили в этот день за целебными травами в леса и поля. Существовало поверье, что можно найти секретные целебные травы, способные излечить от самых тяжёлых болезней.

Начинался сбор урожая, приготовление блюд из свежей капусты, которыми угощали не только домочадцев и гостей, но также нищих и малоимущих.

Народные приметы 9 августа

Если кричат утки на болоте, приближается горе;

Жуки летают низко над землёй – к дождю;

Кузнечики громко кричат к сухой погоде;

Заяц спрятался в капусте — к прибыли.

Именины (День ангела) 9 августа отмечают Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Ян, Анфиса.

Сон в ночь на 9 августа редко запоминается, но, если уж запал в душу, то, как правило, сбывается. Символы сновидений имеют куда более сильное значение и важность, чем в любой другой день.