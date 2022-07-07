Народные приметы 8 июля: что нельзя делать в День Петра и Февронии

8 июля православные христиане вспоминают благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Пётр и Феврония – особо почитаемые русские святые, которые жили в XIII веке. Их история жизни – пример особой преданности и любви.

8 июля в России отмечают праздник – День семьи, любви и верности. Сначала его возродили в девяностые. прошлого века в Муроме на родине святых Петра и Февронии. А 26 марта 2008 года эту инициативу одобрил Совет Федерации. Символом праздника стала ромашка.

Народные традиции и обычаи 8 июля

В старину в этот день отмечали праздник Февронии Русальницы, своеобразный прототип Дня любви. Считалось, что на Русальницу девушкам помогают обрести семейное счастье именно русалки. Чтобы заслужить помощь водяной жительницы, на берегу водоёма нужно оставить ей дары – цветные одежды.

Свадьбы 8 июля не проводят, так как продолжается Петров пост. В это время не стоит устраивать пышных застолий и праздников.

В День памяти Петра и Февронии не стоит ругаться. В противном случае помириться никогда не получится.

На Петра и Февронию старались не заниматься огородами и растениями, но на полив выходили.

Считается, что лучше не срывать в день Петра и Февронии ромашки, ведь они символизируют любовь и красоту.

Чтобы обрести большое счастье, праздник нужно провести в кругу семьи.

Народные приметы Дня Петра и Февронии

Если 8 июля жарко, то жара простоит до конца месяца;

Мыши сено едят – к скудному покосу и холодному лету;