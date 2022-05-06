Народные приметы 7 мая: что нельзя и что можно делать в день Евсея

7 мая наши предки отмечали день Евсея. Для этого дня существовало много обычаев и традиций, которым они строго следовали. Нарушения заветов пращуров сулило неудачи, беды и горе в семье. Что можно и что нельзя делать 7 мая? К каким приметам лучше прислушаться?

- Реклама -

В православном церковном календаре это день почтения памяти святых мучеников Евсевия, Саввы, Елизаветы и 40 иных.

Традиции и запреты 7 мая

В день Евсея запрещается употребление в пищу овсяной пищи в одиночку. Традиционно в этот день семьи готовили «овсяный стол»: овсяные блины, каши, кисель. И приглашали соседей на трапезу. Того, кто не поделится с ближним угощениями, тот обязательно заболеет.

Не стоит в этот день игнорировать или вовсе обижать бедняков. Угостите их блинами и киселём. Добро обернётся добром.

- Реклама -

Не стоит начинать утро с чая, кофе или другого напитка. После того, как проснулись, налейте себе освящённой водой и умойтесь водой колодезной. Этот нехитрый ритуал привлечёт в дом позитивные эмоции и подарит вам энергию на целый год.

Запрещается 7 мая ложиться спать на использованное ранее постельное бельё. Его необходимо выстирать и хорошо прогладить. В мятом и грязном постельном белье может поселиться тёмная энергия. В жизнь человека она приносит много неприятностей.

Народные приметы 7 мая

Не стоит давать деньги в долг. А то сами останетесь в долгу;

Солнце светит целый день — к хорошему урожаю зерновых;

Много комаров летает — быть богатым урожай овса;

Увидел в небе звезду яркую — к удаче;

Пух летит — не лови его. Иначе беда в дом придёт;

7 мая жарко на улице — жди прохладный июнь.

Именины 7 мая отмечают Сусанна, Леонтий, Иннокентий, Иосиф, Николай, Валентин, Алексей, Сергей.

Сон, увиденный в ночь с 6 на 7 мая, сбудется, но не скоро. Рассказывать о нём никому нельзя. Как правило, сны этой ночи помогают снять внутреннее напряжение, или указывают на то, что вас сильно беспокоит.