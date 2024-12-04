Народные приметы 6 декабря. Почему важно услышать то, что тебе говорят?

6 декабря православная церковь вспоминает святителя Митрофана Воронежского. Митрофан жил мирской семейной жизнью, пока не овдовел. В 40 лет он стал монахом, принял иноческий постриг в Золотниковской пустыни. В своём служении он боролся с народными суевериями, безнравственностью и старообрядчеством.

В народном календаре праздник называют Митрофановым днём. Согласно поверьям, с ним связано много запретов и примет.

Что нельзя и что нужно делать в этот день?

Главные традиции и запреты 6 декабря

На Митрофана наши предки устраивали гулянья, приуроченные к установлению санного пути. С каждого двора потешные собирали муку и готовили постные пироги, которыми угощали односельчан.

Сегодня ни в коем случае нельзя злиться и ругаться на ближних. Считалось, что испорченные 6 декабря отношения никогда уже не удастся наладить.

В Митрофанов день традиционно плетут лапти. Чем больше пар сплетёшь, тем удачнее будет год.

Народные приметы 6 декабря

Если установился солнечный день, то лето будет тёплным;

Небо за тучами прячется – к метели;

Облака плывут по небу низко? Значит, будет сильный мороз.

Именины 6 декабря отмечают Александр, Алексей, Борис, Григорий, Митрофан, Фёдор, Максим, Никита.

Сны в ночь на 6 декабря особого смысла не несут, но могут предупреждать о проблемах со здоровьем.