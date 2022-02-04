Народные приметы 5 февраля: что нельзя и что можно делать в день Агафия Полухлебника

5 февраля православные христиане чтут память мученика Агафангела и священномученика Климента. За веру и убеждения их подвергли жёстоким пыткам и лишили жизни.

В народном календаре 5 февраля — день Агафия Полухлебника. Традиционно крестьяне шли в этот день в амбары и проверяли запасы муки и зерна.

Агафий Полухлебник спины в закромах не разгибает

Амбары 5 февраля приводили в порядок. Если требовался небольшой ремонт в хлевах, ему могли посвятить целый день.

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Что нельзя и что можно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 5 февраля

Хозяйки на Агафия пекли пироги с курицей. Они — символ плодородия и семейного счастья. Каждый член семьи должен съесть кусочек пирога. И обязательно нужно отдать оставшиеся крошки домашней птице.

Сегодня не стоит смотреть на падающие звёзды. В жизнь человека это может принести большие несчастья.

Считалось, на на Агафия Полухлебника вслед за путниками идут ангелы. Поэтому доброй традицией считалось подать путникам милостыню, накормить их и предоставить по необходимости кров.

Народные приметы 5 февраля

В Агафьев день наши предки часто наблюдали за птицами. Считалось, что поющая утром синица сулит мороз, а купающиеся в снегу утки и гуси — сильную метель.

Есть и другие приметы:

Если к Агафию на полях лежит много снега, будет летом богатый урожай хлеба;

Морозный и солнечный день 5 февраля сулит жаркий август;

Солнышко светит ярко до вечера — к ранней и погожей весне;

Белки скачут по деревьям — будет в ближайшее время оттепель;

Именины 5 февраля

Фёдор, Владимир, Климент, Геннадий, Иван, Евдокия, Екатерина, Макар, Иосиф.

Толкование снов 5 февраля

Сны в ночь на 5 февраля могут указать на проблемы со здоровьем.