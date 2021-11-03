Народные приметы 4 октября: что нельзя и что нужно делать в день Казанской Богоматери

4 ноября православные христиане отмечают праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Этот образ – один из наиболее почитаемых в России. Казанской Богоматери молятся, чтобы защитить семью от бед и разлада, она считается оберегом семейного счастья. Не случайно именно её дарят молодожёнам в день свадьбы.

В народной традиции праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери связан со многими верованиями и запретами. От наших предков дошли до нас и приметы, который помогут предсказать в этот день судьбу.

Что нельзя и что нужно делать 4 ноября

В православный праздник ни в коем случае нельзя раздражаться, ругаться и сквернословить. Под запретом – употребление алкоголя и разгульное поведение.

Сегодня не приветствуется любая домашняя работа. Стиркой, готовкой и уборкой лучше заняться до праздника.

На Казанскую Богоматерь не принято отправляться в дорогу. Есть поверье, что возвращаться придётся очень долго.

Чтобы жизнь наполнилась божьей милостью, стоит сходить в церковь и помолиться за родных.

Есть традиция – свататься и играть свадьбы на торжество Казанской иконы Богоматери. Заключённый в этот день союз будет овеян любовью и взаимопониманием.

Народные приметы 4 ноября

Традиционно на Казанскую Божью Матерь наблюдается пасмурная и дождливая погода.