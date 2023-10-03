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Народные приметы 4 октября: что ни в коем случае нельзя делать в этот день?

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Изображение от prostooleh на Freepik

4 октября в народном календаре Кондратьев день. Какие традиции и приметы существуют для этой даты?

Традиции и запреты 4 октября

В этот день нельзя сидеть без дела. Считалось, что праздность может навлечь на человека много несчастий.

Сегодня завершается подготовка к зиме. Если не успеть до 4 октября завершить летние дела, следующий год окажется для семейства неудачным.

4 октября нельзя давать никому деньги в долг. Вернуть их вряд ли удастся.

4 октября наши предки опасались гладить кошек. Считалось, что они разносят в этот день несчастья.

Народные приметы 4 октября

  • Утренние заморозки предвещают суровую зиму;
  • Если листья не опадают, значит, зима будет тëплой.

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