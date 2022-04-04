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Понедельник, 4 апреля, 2022

Народные приметы 4 апреля: что нельзя и нужно делать на Василия Тёплого

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Народные приметы 4 апреля: что нельзя и нужно делать на Василия Тёплого

7info7

Святого Василия Анкирского вспоминают православные христиане 4 апреля. Во времена распространения ереси он призывал паству не отказываться от православия и усиленно молиться. За твёрдые убеждения и непоколебимую веру в Христа святого повергли гонениям и страшным пыткам.

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В народном календаре 4 апреля – день Василия Тёплого, Василия Солнечного. Несколько названий существовало для этого праздника, но все они так или иначе связаны с наступлением весны.

Традиции и запреты 4 апреля

На Василия Тёплого крестьяне смотрели, куда побегут ручьи. На месте их слияния старались не строить дома и иные постройки, чтобы те не оказались подтопленными.

Хозяйки 4 апреля пекли блины и калачи, символизирующие солнце. Если поделиться выпечкой с соседями, в дом придёт много радости и благодати.

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Несколькими делами одновременно сегодня заниматься не стоит – ни одно из них не сладится.

Не стоит выносить мусор, потому что в дом может прийти беда.

Народные приметы 4 апреля

Сегодня стоит гадать по солнцу на то, какая погода будет летом. Если солнце утром встаёт в красном круге, стоит ждать хороший урожай и много солнечных день. Если встаёт в тучах – жди дожди и неурожай.

  • Если птицы вьют гнёзда на солнечной стороне, будет лето холодным;

Кот вышел греться на солнышко – к скорому наступлению тепла.

Василий, Василиса, Дарья, Полина, Исакий отмечают именины 4 апреля.

Сны в ночь на 4 апреля не сбываются и показывают ваши слабые стороны.

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