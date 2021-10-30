Народные приметы 31 октября: что нельзя и что нужно делать в Луков день

31 октября православная церковь вспоминают апостола Луку. Он был сподвижником апостола Павла и считается первым иконописцем. В народной традиции название этого дня созвучно имени святого. Луков день связан с различными традициями, многие из которых имеют отношение к луку. По луковой шелухе наши предки гадали, именно из лука готовили целебные похлёбки. А ещё устраивали луковые ярмарки.

Что нельзя и что нужно делать 31 октября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 31 октября

В день памяти святого Луки традиционно молятся об укреплении отношений в семье. Считается, что искренняя молитва помогает в этот день родителям понять детей, установить сильную связь между супругами, достичь взаимопонимания между домочадцами.

В Луков день устраивали луковые ярмарки. Есть поверье, что тот, кто продаст больше всех лука, будет в будущем году самым счастливым.

Сегодня нужно есть больше овощей. Хозяйки делали 31 октября луковые пироги и варили луковые похлёбки. Считалось, что они укрепляют иммунитет.

Девушки традиционно в этот день гадали на луковой шелухе. Та, чья луковица оставляла больше шелухи после чистки, скоро выйдет замуж. Та, кому доставалась самая бледная луковица, скорее всего, заболеет грядущей зимой.

Сеголня не стоит ходить на свидания, свататься, праздновать свадьбу. Радостное событие, скорее всего, закончится слезами.

В Луков день нельзя по имени вспоминать умерших родственников.

Существует запрет на дарение маленьким девочкам кукол. В будущем такой подарок может стать причиной бесплодия.

Народные приметы 31 октября

Густые облака на Луков день сулят скорое похолодание;

Если листья с деревьев ещё не опали, холода наступят нескоро;

Ночью тусклые звёзды на небе предвещают дождь;

Кошка царапает пол – к снегопаду.

Рождённые 31 октября

Те, кто родился 31 октября, обладают креативным и стратегическим мышлением. Их отличает трудолюбие и упорство. В любви эти люди, как правило, нежны и преданны, в работе – беспринципны и педантичны. Слабыми сторонами рождённых 31 октября являются сомнительность и боязнь быть отвергнутыми.

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