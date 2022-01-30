Народные приметы 31 января, Афанасий Ломонос. Что нельзя и нужно делать в этот день?

31 января православные христиане чтут святителя Афанасия Александрийского. Святой жил в IV веке нашей эры, его считают одним из отцов-основателей греческой церкви.

Ломоносом день памяти святителя на Руси стали называть из-за наступающих в эту пору морозов.

Пришёл Афанасий Ломонос – береги щёки и нос!

Не страшен на Афанасия мороз, если спрячешь нос!

Наши предки верили в особенную, магическую силу Афанасьевских морозов. По одной из версий, их насылают ведьмы, когда собираются на большой шабаш. Из-за этого на Афанасия принято было заговаривать домашнюю утварь от влияния злых сил. Ещё в это время к знахарям шли люди, ведь считалось, что травы и снадобья 31 января обретают особенную целебную силу. А вот на проведение операций существовал строжайший запрет. Пращуры верили, что хирургические вмешательства (удаление бородавок и родинок, к примеру) могут закончиться плачевно.

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Что нельзя и что нужно делать 31 января? К каким приметам необходимо прислушаться?

Что нужно и нельзя делать на Афанасия Ломоноса

Из жилищ 31 января изгоняют нечистую силу. Комнаты, углы, сени и шкафы окропляют святой водой, которая осталась с Крещения.

Под порогом дома можно оставить небольшой мешочек с зерном – к приумножению богатства.

Так как морозы, как правило, стоят на Афанасия сильные, стоит много двигаться. Молодёжь традиционно устраивала в этот день гулянья и игры в снегу. Старшее поколение проверяло запасы, очищало хлева.

На столе обязательно должны быть блины – символ солнца и жизни. Они помогают человеку справится с влиянием нечисти, так как являются мощным оберегом.

31 января нельзя брать деньги в долг, спорить, судиться, тратить много денег.

Народные приметы 31 января

Вороны собираются в стаи? Морозы в ближайшее время не закончатся;

Метель на Афанасия и ярко-красный закат – к поздней весне;