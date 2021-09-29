Народные приметы 30 сентября: что нельзя и что нужно делать во Вселенский бабий день

В последний день сентября отмечается Вселенский бабий праздник. В этот праздник женщины не брались за работу. Православная церковь вспоминает в эту дату преподобных Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию.

Что нельзя и что нужно делать во Вселенский бабий день? К каким приметам необходимо прислушаться.

Традиции и запреты 30 сентября

Сегодня нельзя знакомиться с людьми. Считалось, что встреча может привести к несчастью.

Нельзя нецензурно выражаться и оскорблять ближних. Это грех.

Утро Вселенского бабьего праздника женщины начинали с причитаний о своей несчастной жизни и судьбе. Плачи считались оберегом от бед и болезней, защищающим не только представительниц слабого пола, но и их семьи.

Женщинам стоит 30 сентября идти в храм и молиться. Есть традиция купить три свечи: две поставить перед иконой Иисуса Христа, а одну забрать домой. Сохранённую свечу нужно поставить в свежеиспечённый хлеб. Считалось, что этот обряд позволяет отогнать от дома тёмные силы.

Народные приметы 30 сентября

Если журавли отлетают в тёплые края, значит, на Покров ударит мороз;

Если утро 30 сентября пасмурное, предстоящие дни будут тёплыми;

Белки начали менять шубки — к скорому похолоданию;

Сухая погода на Бабий плач — к холодной зиме. Если льёт дождь, зима будет снежной;