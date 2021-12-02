Народные приметы 3 декабря: что нельзя и нужно делать в Проклов день

Православная церковь 3 декабря вспоминает патриарха Константинопольского Прокла. От этого появилось и название народного праздника – Проклов день.
Считалось, что злые духи 3 декабря особенно жестоки и могут серьёзно навредить человеку. Например, наслать тяжёлую болезнь или неудачу в каком-либо деле. По этой причине существует давняя традиция закрывать все дымоходы в доме и ни в коем случае не открывать окна.
Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 3 декабря
На Прокла нельзя отправляться в дальнюю дорогу. Считалось, что путешественника ждёт неприятность. Если же поездки не избежать, то с собой нужно взять льняной платок.
Не рекомендуется сегодня ходить в баню и принимать ванну. Считалось, что банный пар и горячая вода унесут с собой богатство и удачу.
3 декабря отлично подходит для раздачи долгов. Если уклонятся от их уплаты сегодня, человека ждут финансовые неудачи.
Народные приметы 3 декабря
- Если 3 декабря поутру снег идёт, к полудню стоит ждать солнце и ясное небо;
- Если поленья трещат в печке, придут сильные морозы;
- Облака плывут быстро друг за другом – приближается сильная метель;
- Если на Прокла дождь идёт, то и лето будет дождливым;
- Сороки прячутся под крышами – к затяжной непогоде.