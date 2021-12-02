Народные приметы 3 декабря: что нельзя и нужно делать в Проклов день

Православная церковь 3 декабря вспоминает патриарха Константинопольского Прокла. От этого появилось и название народного праздника – Проклов день.

Считалось, что злые духи 3 декабря особенно жестоки и могут серьёзно навредить человеку. Например, наслать тяжёлую болезнь или неудачу в каком-либо деле. По этой причине существует давняя традиция закрывать все дымоходы в доме и ни в коем случае не открывать окна.

Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 3 декабря

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На Прокла нельзя отправляться в дальнюю дорогу. Считалось, что путешественника ждёт неприятность. Если же поездки не избежать, то с собой нужно взять льняной платок.

Не рекомендуется сегодня ходить в баню и принимать ванну. Считалось, что банный пар и горячая вода унесут с собой богатство и удачу.

3 декабря отлично подходит для раздачи долгов. Если уклонятся от их уплаты сегодня, человека ждут финансовые неудачи.

Народные приметы 3 декабря

Если 3 декабря поутру снег идёт, к полудню стоит ждать солнце и ясное небо;

Если поленья трещат в печке, придут сильные морозы;

Облака плывут быстро друг за другом – приближается сильная метель;

Если на Прокла дождь идёт, то и лето будет дождливым;