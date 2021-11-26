Народные приметы 27 ноября: что нельзя и нужно делать в Филиппов день

27 ноября православные христиане вспоминают апостола Филиппа. Этот день предваряет сорокадневный пост, завершается который 7 января. Отсюда народное название праздника – Филиппово заговенье или просто Филипповка.

Существовала традиция хлебосольно и богато встречать этот день. На столах обязательно должны быть пироги, мясо, пельмени. Так наши предки разговлялись перед долгим воздержанием от мясных блюд и веселья.

Что можно делать в Филиппов день, а что делать не стоит? Какие приметы праздника помогут предсказать погоду?

Традиции и запреты 27 ноября

Последние свадьбы года отмечали именно 27 ноября, потому что во время поста не проводятся венчания. Те, кто не успевал пожениться до Филипповки, ждали нового «мясоеда» (периода, когда разрешено есть мясо и веселиться).

Предстоящее время крестьяне часто называли «волчьим» месяцем, так как зачастую начинались холода и голод, а волки сбивались в стаи и бродили недалеко от людских поселений в поисках пищи. Из-за этого существует запрет на походы в лес. Есть поверье, что человек, встретивший стаю волков на своём пути, никогда уже не вернётся домой.

Чтобы защитить домашний скот от набегов хищников, наши пращуры рисовали на дверях хлевов кресты и раскладывали по углам луковую шелуху.

27 ноября стоит поблагодарить за защиту домового. Для этого в углу дома нужно поставить рюмку с алкоголем и положить на неё кусок хлеба. Считалось, что задобренный дух сделает всё, чтобы в жилище зимой сохранялись тепло и мир.

У Филиппова дня есть ещё одно название – Куделье или Кудельный день. Это связано с тем, что женщины в этот праздник принимались за заготовку кудели. Молодые девушки часто в это время гадали: брали пряжу, прятали в ночь под подушку. Считалось, что во сне можно увидеть своего будущего мужа.

Народные приметы 27 ноября

Если на Филипповку солнечно, жди плохой урожай в следующем году;

Если снег идёт – лето будет пасмурным и дождливым;

Громко каркают вороны – к оттепели;

Иней на деревьях по утру сулит хороший урожай грибов и ягод;