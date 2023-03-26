Народные приметы 27 марта: почему в Венедиктов день нельзя пить молоко?

27 марта – Венедиктов день. Такое название народный праздник получил в связи с почитанием святого Венедикта Нурсийского, основателя монашеского движения на западе. А ещё этот день – праздник иконы Божией Матери «Фёдоровская».

Наши предки часто называли 27 марта Венедиктом-Скотником или Фёдором-Скотником. А всё из-за поверья, что именно сегодня домашняя скотина начинает менять шерсть.

Традиции и запреты 27 марта

Домашних животных, как правило, сегодня выводят на улицу и чистят от выпадающей зимней шёрстки. Также нужно навести порядок в сараях и хлевах. Считается, что за зиму в них скапливается негативная энергетика, с которой необходимо бороться.

На шею скотине вешали обереги из соломы. Они, якобы, обладают 27 марта особой силой, защищающей от болезней.

Сегодня ни в коем случае нельзя пить коровье или козье молоко. Это может привести к болезни.

Народные приметы 27 марта

Если на Фёдора-Скотника мороз, холода продлятся до середины апреля;

Облака быстро плывут по небу – к хорошей погоде;

Если вода к 27 марта в реках не поднялась, жди засушливое лето.