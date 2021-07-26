Народные приметы 27 июля: Что можно, а что нельзя делать в день Стефана Чудотворца

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Если 27 июля помолится Стефану Чудотворцу, то беды обойдут молящегося стороной.

В этот день надо много трудиться, читать, и получать интеллектуальные знания. Они хорошо усваиваются и обязательно пригодятся в будущем.

27 июля очень неудачный день для переговоров. Если в этот день сделка, перенесите её.

Наблюдайте за природой. Сколько в этот день увидите птиц на небе, столько счастливых дней предстоит прожить до конца года.

Если отправиться в этот день в путешествие ,то оно будет удачным.

Если у вас заболела голова — сплетите венок из соломы и походите в нём, а если поясница, то привяжите пучок соломы к больному месту. В этот день солома обладает целебными свойствами.

27 июля начинали желтеть листья, и потихоньку на смену летнему зною начинала приходить осенняя прохлада.